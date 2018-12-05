Порошенко отозвался на «вранье» Скабеевой о закончившейся на Украине соли

Президент Украины Петр Порошенко заверил, что введение военного положения в нескольких регионах не повлияло на функционирование экономики страны. С таким заявлением он выступил в среду, 5 декабря, передает телеканал «112 Украина».

Украинский лидер указал на то, что экономика государства функционирует в обычном режиме.

«Не останавливается транспорт, хотя некоторые призвали немедленно раскупать все билеты. И даже призыв немедленно покупать соль и спички... Мы продемонстрировали с предприятием в Бахмуте огромную гору соли и заверили наших северных соседей "за поребриком", что соли у нас хватит на 2,5 тысячи лет военного положения. Пускай не переживают. Нет комендантского часа, как некоторые предрекали. Нет прекращения деятельности СМИ», — заявил Порошенко.

Кроме того, президент Украины сообщил, что валютный рынок в стране раскачать не удалось, никаких дестабилизирующих факторов в банковской сфере нет.

28 ноября ведущая программы «60 минут» на государственном телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева заявила, что в украинских магазинах кончилась соль. «Милиция (в 2015 году милиция на Украине была реформирована в Национальную полицию — прим. «Ленты.ру») официально переходит на усиленный режим службы, в магазинах официально закончилась соль, официальные сообщения из нескольких областей. В самом деле, это не шутки!» — заверила Скабеева.

Россия 24 / YouTube

На следующий день Телевизионная служба новостей (ТСН) телеканала 1+1 отправилась на проверку полок украинских магазинов, где соль все-таки была обнаружена. Официальных комментариев по этому поводу не поступало.

Военное положение в ряде регионов Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем (Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях, а также во внутренних водах Азовско-Керченской акватории), было введено в конце ноября. Согласно подписанному Порошенко указу, положение будет действовать в течение 30 суток — с 26 ноября по 26 декабря.

Причиной введения военного положения послужил произошедший 25 ноября инцидент в Керченском проливе. Пограничное управление ФСБ России задержало три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.

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