Введение новых автомобильных номеров попросили отложить

Госавтоинспекция обратилась к Росстандарту с просьбой отложить введение нового стандарта автомобильных номеров. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

ГИБДД просит ввести новые знаки с 4 августа 2019 года, тогда как стандарт должен был вступить в силу 1 января. Сроки предлагают сдвинуть из-за особенностей полицейских госзакупок. По информации источника издания, закупки делаются на несколько месяцев вперед, однако ведомство не имеет права заказывать производство госзнаков по ГОСТу, еще не вступившему в силу.

Перенос сроков позволит исключить «возможные необоснованные расходы федерального бюджета». Так, этой осенью уже были закуплены автомобильные номера старого образца в общей сложности на 240 миллионов рублей.

Проблема централизованной закупки номеров автоматически отпадет, поскольку 4 августа вступит в силу закон «О государственной регистрации транспортных средств». Среди прочих нововведений он предполагает, что ГИБДД будет назначать автовладельцу только сочетание букв и цифр, а сам номерной знак нужно будет заказывать у частных фирм. Компании будут работать уже по новому стандарту.

С 1 января 2019 года в России планировалось ввести новый стандарт автомобильных номеров. ГОСТ предполагает 10 новых типов регистрационных знаков, среди которых номера для мотоциклов, мопедов, японских и американских машин, а также ретро- и спортивных автомобилей.

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