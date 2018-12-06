Российская школьница пыталась похудеть до 38 килограммов и была найдена мертвой

В Прикамье 16-летняя школьница была найдена мертвой у себя дома, пишет «В курсе.ру».
Девушка скончалась дома 30 ноября, но известно об этом стало только сейчас, после прошедших 5 декабря похорон.
По информации издания, старшеклассница росла в благополучной, полной семье. Она была нормального, скорее стройного телосложения, но в последние годы активно пыталась сбросить вес, сидела на строжайшей диете, пила таблетки для похудения и поставила себе цель — весить 38 килограммов к 30 ноября текущего года.
Подруга погибшей рассказала порталу, что в день смерти девушка написала ей прощальное СМС. Оказалось, что она не смогла достигнуть желаемого веса к назначенному сроку. Узнав об этом, мать школьницы поспешила домой, но нашла в квартире дочь без признаков жизни.
По факту смерти возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства (статья 110 УК).
В начале декабря стало известно, что 14-летние сестры-близнецы из Липецкой области так хотели стать моделями, что довели себя до сильного истощения и попали в больницу. Одна из девочек впала в кому.