Российская школьница пыталась похудеть до 38 килограммов и была найдена мертвой

В Прикамье 16-летняя школьница была найдена мертвой у себя дома, пишет «В курсе.ру».

Девушка скончалась дома 30 ноября, но известно об этом стало только сейчас, после прошедших 5 декабря похорон.

По информации издания, старшеклассница росла в благополучной, полной семье. Она была нормального, скорее стройного телосложения, но в последние годы активно пыталась сбросить вес, сидела на строжайшей диете, пила таблетки для похудения и поставила себе цель — весить 38 килограммов к 30 ноября текущего года.

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Подруга погибшей рассказала порталу, что в день смерти девушка написала ей прощальное СМС. Оказалось, что она не смогла достигнуть желаемого веса к назначенному сроку. Узнав об этом, мать школьницы поспешила домой, но нашла в квартире дочь без признаков жизни.

По факту смерти возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства (статья 110 УК).

В начале декабря стало известно, что 14-летние сестры-близнецы из Липецкой области так хотели стать моделями, что довели себя до сильного истощения и попали в больницу. Одна из девочек впала в кому.

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