Мечты о модельной карьере довели подростков-близняшек до реанимации

Ради карьеры моделей 14-летние сестры-близнецы из Липецкой области похудели до 36 и 40 килограммов и попали в больницу. Врачи уже больше месяца лечат их от тяжелой формы анорексии, сообщает «Москва 24».

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Девочки начали худеть после того, как в модельном агентстве одной из них сказали, что надо сбросить несколько килограммов и иметь очерченные скулы. В итоге вес подростков упал до критического уровня, их госпитализировали после одного из модных показов в Москве. Одна из сестер впала в кому, около месяца девочки пролежали в клинике в Липецке, после чего их перевели на лечение в столицу.

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