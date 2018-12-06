Школьники спели рождественскую песню о чернокожих и лишили учителя работы

Учитель из американского штата Нью Гэмпшир позволил школьникам петь рождественскую песню об убийстве чернокожих на уроке и лишился работы. Об этом сообщает New York Post.

Джон Карвер дал старшеклассникам задание выбрать историческое событие или феномен и сочинить о нем песню. Двое школьников выбрали Реконструкцию Юга и Ку-клукс-клан и исполнили песню от лица расистов, наложив слова на рождественскую мелодию Jingle Bells. Видеозапись, на которой ученики поют: «ККК, ККК, убьем черных всех» попала в сеть и вызвала возмущение пользователей.

Глава учебного учреждения Уильям Харброн сообщил, что учителя отстранили от работы, а руководство школы проводит тщательное расследование случившегося. Сам Карвер комментариев журналистам не дал.

Реконструкция Юга — период в истории Соединенных Штатах с 1865 по 1877 годы после окончания Гражданской войны. В это время происходила реинтеграция проигравших в войне южных штатов Конфедерации в состав США и отмена рабовладельческой системы на всей территории страны. В ответ на действия властей на Юге появились тайные расистские организации, в том числе ку-клукс-клан.

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