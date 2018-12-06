Минобороны прокомментировало приближение боевого корабля США к российским водам

Официальный представитель Минобороны выразил недоумение по поводу заявлений представителей ВМС США о «демонстративном» проходе американского эсминца вблизи территориальных вод России. Об этом рассказал телеканал «Звезда».

«В действительности эсминец УРО McCampbell ВМС США даже не приближался к российским территориальным водам ближе чем на 100 километров. Более того, на протяжении всего перехода в международных водах американский эсминец следовал под контролем находящегося в непосредственной близости от него российского большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц", а также самолетов морской авиации ТОФ», — заявил генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, экипаж эсминца ВМС США «продемонстрировал» разве что неудачную попытку уйти от сопровождавших его российских судов. Конашенков также отметил, что в данный момент американский корабль «демонстрирует свою отвагу» в более чем 400 километрах от российских территориальных вод, в центральной части Японского моря.

Ранее 6 декабря сообщалось о проходе американского эсминца вблизи залива Петра Великого. Пресс-секретарь Тихоокеанского флота США лейтенант Рэйчел Макмарр заявила, что маневр был совершен в знак протеста против «чрезмерных морских требований России».

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