Боевой корабль США нарочно приблизился к Владивостоку

Эскадронный миноносец Военно-морских сил США USS McCampbell проплыл возле залива Петра Великого в знак протеста против «чрезмерных морских требований России». Об этом сообщает CNN.

Эсминец совершил маневр в рамках операции «Свободная навигация». Пресс-секретарь Тихоокеанского флота США лейтенант Рэйчел Макмарр заявила, что таким образом флот хочет поддержать права на законное использование моря, которые есть у США и других стран.

Представитель флота подчеркнула, что США не признают претензии России на воды. По ее словам, Москва претендует на территории, которые находятся намного дальше 12 миль от российского побережья, гарантированных международным правом.

Пресс-секретарь отметила, что операция «Свободная навигация» не связана с какой-либо конкретной страной. «Эти операции демонстрируют, что Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где разрешено международным правом. Это относится как к Японскому морю, так и к другим местам по всему миру», — заключила Макмарр.

Залив Петра Великого — самый большой залив Японского моря. На его берегах находятся Владивосток, Находка и другие города, а также базируется Тихоокеанский флот России.

Эсминец USS McCampbell относится к кораблям класс «Арли Берк», строительство которых до сих пор продолжается в США. Он оснащен крылатыми ракетами «Томагавк», зенитной артиллерией, вертолетной группой и другими видами вооружения.

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