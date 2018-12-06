«Неизвестный таджик» из российского министерства впервые заговорил

Новый глава Кадастровой палаты России Парвиз Тухтасунов впервые лично заговорил. Он дал интервью уральскому изданию Znak.com, в котором рассказал о своем пути к назначению на должность чиновника федерального уровня.

Тухтасунов рассказал, что после медицинского вуза он съездил на негосударственную стажировку за границу, где понял, что не хочет связывать себя с медициной, что ему интересно управление. После стажировки он ушел в частную медицину, где начал заниматься развитием частных клиник.

Постепенное совершенствование навыков управленца потребовало от него познаний в сфере IT, и, по его собственным словам, он без проблем все освоил. «Любое современное развитие связано с IT. Это касается и управления качеством, и персоналом, и самыми разными бизнес-процессами. Как раз в тот период это все активно развивалось, я погрузился в тему и уже занимался именно ей», — объясняет свое быстрое образование Тухтасунов.

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По его словам, освоению IT-отрасли также поспособствовала работа в неназванной инвестиционной компании, где он отвечал за вложения в IT-сектор.

«После у нас был проект-развлечение с приятелем, который сбросил по своей авторской методике более 100 килограммов веса, и мы стали делать приложение по этой методике. Как раз тогда начался бум на все, связанное с ЗОЖ. Потом уже мне предложили заниматься проектом по созданию Единой федеральной информационной системы о землях сельхозназначения в Россельхозземмониторинге», — рассказывает историю своего успеха Тухтасунов.

Первую версию опубликованной биографии Тухтасунов называет фейком, по его словам, ее опубликовали для того, чтобы сорвать его назначение на должность главы Кадастровой палаты, а также «опорочить, отомстить, вывести меня или других людей из себя».

Тухтасунов считает себя эффективным менеджером, а вот молодым технократом просит не называть. «Мне бы хотелось считать себя эффективным менеджером. Мне кажется, за два года я доказал свою эффективность работы в Росреестре», — рассказал Тухтасунов.

Назначение нового главы Кадастровой палаты вызвало широкий общественный резонанс, потому что о нем не было известно практически ничего. В изначально опубликованной биографической справке не было даже профильного образования, впоследствии Росреестр приписал ему получение высшего образования в РЭУ имени Плеханова, однако, как выяснила, «Лента.ру», это было не высшее образование, а девятимесячные курсы повышения квалификации.

Минэкономразвития, в систему которого включен Росреестр, и Кадастровая палата по-прежнему не ответили на запрос «Ленты.ру» о назначении Тухтасунова на должность главы Кадастровой палаты. Приказ о назначении подписал министр экономического развития Максим Орешкин 27 ноября.

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