Раскрыто реальное образование «неизвестного таджика» из российского министерства

РЭУ им. Плеханова раскрыл информацию об образовании нового главы Кадастровой палаты России уроженца Таджикской ССР Парвиза Тухтасунова. В ответ на запрос «Ленты.ру» начальник управления по связям с общественностью университета Дарья Малова сообщила, что Тухтасунов проучился в вузе всего девять месяцев.

Он обучался не по программам бакалавра или магистра, а проходил обучение по программе профессиональной переподготовки «Корпоративные финансы» факультета дополнительного профессионального образования. Представители Росреестра ранее утверждали, что он окончил программу «Корпоративные финансы» финансового факультета.

«Длительность курса — 9 месяцев (526 академических часов). По итогам обучения слушателю был выдан диплом о профессиональной переподготовке, который дает право на ведение нового вида деятельности в рамках выбранного направления», — говорится в официальном ответе Дарьи Маловой.

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В программу профессиональной переподготовки входят следующие дисциплины: финансовое право, экономическая теория для менеджеров, финансы и кредит, оценка стоимости бизнеса, управление инвестиционными проектами и портфелями, рынок ценных бумаг и другие.

Тухтасунов был назначен на должность главы Кадастровой палаты России (подчиняется Росреестру, входит в сферу ответственности Минэкономразвития) приказом министра экономического развития Максима Орешкина. Документ был подписан 27 ноября. Назначение вызвало общественный резонанс — в выложенных в сеть документах практически не было информации о профильном образовании нового главы федерального ведомства. После критики в СМИ и соцсетях Росреестр обновил биографию, в которой появились сведения сразу о двух высших образованиях.

Однако одно из них оказалось не высшим, а второе было получено в вузе, у которого Рособрнадзор отозвал лицензию на образовательную деятельность в год окончания его Тухтасуновым. Более того, рост по карьерной лестнице в системе Минэкономразвития совпадает с назначением на должность главы Росреестра и заместителя министра экономического развития Виктории Абрамченко.

«Лента.ру» несколько раз обращалась в Минэкономразвития с запросом относительно этого назначения. На момент публикации ведомство по-прежнему не ответило на запрос.

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