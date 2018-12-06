«Смертоносную силу» армянской армии показали на видео

Вооруженные силы Армении провели учения, в рамках которых были использованы реактивные системы залпового огня «Смерч». Видеокадры маневров распространила пресс-служба Министерства обороны Армении.
«Армянские Вооруженные силы продолжают пополняться новейшим вооружением, в частности, мощными ракетными и залповыми установками», — сообщили военные.
Минобороны заверило, что армянская армия в состоянии уничтожить человеческую силу, технические и стратегические инфраструктуры противника на значительном расстоянии.
Реактивные системы залпового огня «Смерч» были закуплены Арменией благодаря государственному экспортному кредиту в размере 200 миллионов долларов, выделенному Еревану Москвой.
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