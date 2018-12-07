Способное превратить врагов Армении в пепел оружие сняли на видео

Министерство обороны Армении распространило видеокадры с испытаниями зенитно-ракетных комплексов С-300.

«Воздушные границы Армении находятся на замке благодаря блестящей подготовленности личного состава и современным вооружениям», — заявили военные.

Минобороны подчеркнуло, что войска противовоздушной обороны республики способны «превратить в пепел» любой летающий объект противника. Кроме того, армянская армия последовательно пополняется новыми видами военной техники.

Накануне Министерство обороны Армении опубликовало видеоролик с учений вооруженных сил страны, в ходе которых были использованы реактивные системы залпового огня «Смерч». Военные заверили, что армия республики в состоянии уничтожить человеческую силу, технические и стратегические инфраструктуры противника на значительном расстоянии.

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