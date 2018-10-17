Боевые стрельбы азербайджанской армии показали на видео

Подразделения противовоздушной обороны Вооруженных сил Азербайджана провели тактические учения согласно утвержденному министром обороны страны плану боевой подготовки. Видео маневров опубликовала пресс-служба Министерства обороны Азербайджана на своем YouTube-канале.

В ходе учений подразделения ПВО выполнили боевые стрельбы из зенитного ракетного комплекса «Оса».

В июле премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что вероятность войны между Арменией и Азербайджаном очень высока. По его словам, в регионе очень напряженная ситуация. При этом он указал, что возникновения новой войны в Нагорном Карабахе может не допустить Россия.

Между Арменией и Азербайджаном продолжается конфликт из-за Нагорного Карабаха. Республика, населенная преимущественно этническими армянами, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль посредством силовой операции, но потерпел неудачу.

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