Учения азербайджанской артиллерии показали на видео

Видео: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi / YouTube

Вооруженные силы Азербайджана провели тактические учения ракетных и артиллерийских войск. Видео маневров в четверг, 4 октября, опубликовала пресс-служба Министерства обороны страны.

«В ходе учений, проведенных в ночное и дневное время с целью усовершенствования боевых навыков подразделений, были выполнены боевые стрельбы», — сказано в сообщении.

Минобороны отчиталось о том, что личный состав успешно выполнил все поставленные задачи.

В конце сентября азербайджанские военные отрапортовали о получении из Белоруссии новой партии реактивных систем залпового огня «Полонез».

В июле премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что вероятность войны между Арменией и Азербайджаном очень высока. По его словам, в регионе наблюдается очень напряженная ситуация. При этом он указал, что возникновения новой войны в Нагорном Карабахе может не допустить Россия. «Я, и все армяне, и все в Армении уверены, что у России есть все средства не допустить виток новой эскалации в нашем регионе и придержать Азербайджан от нападения на Армению и на Карабах. (...) У России есть все рычаги, все возможности, чтобы не допустить войну, и я не могу никак поверить, что наш стратегический партнер, наш многовековой брат и наш многовековой друг допустит войну», — сообщил армянский премьер.

Между Арменией и Азербайджаном продолжается конфликт из-за Нагорного Карабаха. Республика, населенная преимущественно этническими армянами, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль посредством силовой операции, но потерпел неудачу.

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