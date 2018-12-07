Судья попал в больницу после нападения российского хоккеиста во время матча

Хоккейный судья Иван Дедюля попал в больницу из-за травмы, которую он получил после нападения хоккеиста ярославского «Локомотива» Артура Каюмова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Каюмов нанес Дедюле закрытую черепно-мозговую травму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Йокерита». Судья в настоящий момент находится в одной из больниц Ярославля.

В третьем периоде нападающий «Локомотива» стал участником драки. По неизвестной причине он ударил и судью, который пытался разнять соперников. В итоге Каюмов получил штраф «5+20 минут» за удар лицо, а также 20-минутное наказание за физический контакт с судьей.

На счету 20-летнего Каюмова в этом сезоне 34 матча за «Локомотив», в которых он отметился четырьмя шайбами и семью результативными передачами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!