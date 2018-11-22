Вратарь вытащил шайбу из-за спины

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Вратарь «Йокерита» Райан Запольски совершил сейв, вытащив шайбу из-за спины в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против омского «Авангарда». Видео появилось в Instagram-аккаунте финской команды.

В середине второго периода нападающий «Авангарда» Сергей Широков среагировал на отскок шайбы и совершил бросок в пустой угол ворот. Запольски сумел выкрутиться и резким движением руки достать шайбу из-за спины.

«Йокерит» одержал победу со счетом 7:4. Команда занимает третье место в Западной конференции КХЛ, имея в активе 43 очка.

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