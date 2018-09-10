Российский хоккеист сломал маску вратарю броском шайбы

Российский защитник Денис Куляш, выступающий за «Северсталь», бросил шайбу и сломал маску вратарю рижского «Динамо» Кристерсу Гудлевскису в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Видео опубликовано на официальном канале КХЛ в YouTube.
Во время атаки «Северстали» в большинстве 35-летний Куляш сделал бросок по воротам Гудлевскиса. Голкипер справился, однако удар пришелся в его маску. Из-за повреждений экипировку пришлось заменить.
Встреча закончилась победой «Северстали» в овертайме со счетом 3:2.
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