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Британии приказали вернуть незаконно высланную жертву пыток

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Министерство внутренних дел Великобритании незаконно выслало из страны несовершеннолетнего просителя убежища. Такой вердикт вынес Высокий суд, пишет The Independent.

Афганский мальчик, чье имя не называется, проживал на британской территории вместе с дядей и другими родственниками. В апреле 2017 года в возрасте 17 лет он был депортирован в Германию, поскольку именно там подавал прошение. Однако это произошло в нарушение закона ЕС, согласно которому заявления несовершеннолетних об убежище должны обрабатываться в той стране, где у них есть родные.

Как отмечается, молодой человек показал властям документы, подтверждающие его возраст. Родственники также смогли предоставить дополнительные доказательства, однако это не помогло.

Кроме того, выяснилось, что юношу уведомили о высылке всего лишь за один рабочий день. По закону это обязаны были сделать как минимум за пять дней. В итоге суд постановил, что министерство должно организовать его возвращение в страну, хотя чиновники указывали, что высланный афганец теперь не находится в британской юрисдикции.

Указывается, что при подаче прошения молодой человек заявил, что был жертвой пыток на родине, вследствие чего у него появились серьезные проблемы с психическим здоровьем. По словам адвокатов, их клиент — «исключительно уязвимый» человек, и незаконная высылка в Германию наряду с разделением с семьей крайне негативно сказалась на нем. Защитники понадеялись, что после этого дела «министерство внутренних дел начнет осознавать, что их административные ошибки имеют серьезные последствия».

В конце ноября сообщалось, что власти германской федеральной земли Гессен вернут в страну гражданина России, депортированного из-за процессуальной ошибки.

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