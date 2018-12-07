Британии приказали вернуть незаконно высланную жертву пыток

Министерство внутренних дел Великобритании незаконно выслало из страны несовершеннолетнего просителя убежища. Такой вердикт вынес Высокий суд, пишет The Independent.

Афганский мальчик, чье имя не называется, проживал на британской территории вместе с дядей и другими родственниками. В апреле 2017 года в возрасте 17 лет он был депортирован в Германию, поскольку именно там подавал прошение. Однако это произошло в нарушение закона ЕС, согласно которому заявления несовершеннолетних об убежище должны обрабатываться в той стране, где у них есть родные.

Как отмечается, молодой человек показал властям документы, подтверждающие его возраст. Родственники также смогли предоставить дополнительные доказательства, однако это не помогло.

Кроме того, выяснилось, что юношу уведомили о высылке всего лишь за один рабочий день. По закону это обязаны были сделать как минимум за пять дней. В итоге суд постановил, что министерство должно организовать его возвращение в страну, хотя чиновники указывали, что высланный афганец теперь не находится в британской юрисдикции.

Указывается, что при подаче прошения молодой человек заявил, что был жертвой пыток на родине, вследствие чего у него появились серьезные проблемы с психическим здоровьем. По словам адвокатов, их клиент — «исключительно уязвимый» человек, и незаконная высылка в Германию наряду с разделением с семьей крайне негативно сказалась на нем. Защитники понадеялись, что после этого дела «министерство внутренних дел начнет осознавать, что их административные ошибки имеют серьезные последствия».

В конце ноября сообщалось, что власти германской федеральной земли Гессен вернут в страну гражданина России, депортированного из-за процессуальной ошибки.

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