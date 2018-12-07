Бывшие учителя из Петербурга пустились во все тяжкие и начали варить амфетамин

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении двух бывших учителей химии и физики, наладивших производство и реализацию амфетамина в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 7 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, обвиняемые, используя свои знания в области химии, организовали лабораторию на территории Выборгского района Ленинградской области, где варили запрещенное вещество с целью его дальнейшей реализации в Санкт-Петербурге.

Материалы по теме Во все тяжкие Как два химика из Перми десять лет «варили» наркотики для всей Европы

Бывший преподаватель физики занималась поиском покупателей, в то время как ее напарник был занят изготовлением психотропного вещества по поступающим заказам. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было выявлено, что в период с мая 2017 года по февраль 2018 года участники преступной группировки изготовили шесть партий амфетамина весом около 1,3 килограмма.

В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств (...) совершенные в особо крупном размере»). В настоящий момент обвиняемые заключены под стражу, а материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!