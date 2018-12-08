Работавший на ЦРУ российский полицейский обратился к Трампу

Бывший сотрудник подмосковной полиции Евгений Чистов, отбывающий срок за государственную измену, обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить своей матери и жене убежище. Об этом говорится в колонке Чистова для The Guardian.

«Мою жену уже допросила ФСБ. Она ездила в посольство США на Украине для получения туристической визы, но ей отказали и она была вынуждена вернуться домой, где военнослужащие напали на нее и запугали. Я написал два письма в ЦРУ (Центральное разведывательное управление США — прим. «Ленты.ру») с просьбой помочь и не получил ответа», — утверждает Чистов.

По словам осужденного, его родители — пенсионеры, но вынуждены работать из-за нехватки денег на лекарства.

«Из-за моего преступления, совершенного в пользу Соединенных Штатов, моя семья и я [подвергаемся] большой опасности в России. В США моя семья жила бы в безопасности», — пишет бывший полицейский. Он также призывает Трампа обменять его, напоминая, что в американских тюрьмах есть люди, осужденные за шпионаж в пользу Москвы.

Материалы по теме Это я, государственная измена Кому светит 275-я статья УК

Рассказывая о работе на ЦРУ во время службы в российской полиции, Чистов уточняет, что передал американской разведке некоторые секретные планы МВД и Минобороны, а также раскрыл своим кураторам имена нескольких сотрудников ФСБ. Свою мотивацию осужденный объяснил желанием свергнуть правительство, которое он считает «врагом русского народа». «Меня обвиняли в продаже секретов за деньги, но это не так», — подчеркнул россиянин.

Евгений Чистов был осужден в ноябре 2015 года. Его признали виновным в государственной измене, совершенной в форме шпионажа, и приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Прокуратура посчитала наказание слишком мягким и попыталась в Верховном суде увеличить срок до 16 лет, но приговор был оставлен без изменений. Свою вину бывший полицейский признал.

По данным следствия, офицер в 2011 году установил контакт с ЦРУ и после вербовки в течение трех лет продавал американцам доступные ему по службе сведения, составляющие государственную тайну.

Помимо дела Чистова, в 2015 году стало известно о еще нескольких фактах сотрудничества российских силовиков с западными спецслужбами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!