В давке на концерте в Италии погибли шесть человек и более 120 пострадали

В результате давки на рэп-концерте в итальянской провинции Анкона погибли шесть человек, около 120 пострадали. Об этом сообщает Corriere della Sera.

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По информации СМИ, инцидент произошел на дискотеке «Lanterna azzurra» в Коринальдо во время выступления местного хип-хоп исполнителя Sfera Ebbasta. Как рассказали очевидцы, неизвестный распылил в воздухе некий «жгучий спрей», предположительно, из перцового баллончика.

Пострадавший 16-летний местный житель уточнил, что попытался выбраться из едкого облака, но запасной выход из клуба, в котором находилось около тысячи человек, оказался заблокирован, и охрана загоняла всех обратно.

Десять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Издание отмечает, что аналогичный инцидент случился в Турине в 2017 году. Тогда во время просмотра трансляции финала Лиги чемпионов четверо юношей распылили газ, чтобы совершить попытку ограбления. Тогда в результате начавшейся давки ранения получили 1500 человек, одна женщина через несколько дней умерла в больнице.

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