Загитова и Медведева все выяснили

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что сейчас она не общается с соотечественницей Евгенией Медведевой. Слова спортсменки приводит «Р-Спорт».

Спортсменка отметила, что перестала говорить о сопернице, потому что во время Олимпийских игр 2018 года они «все выяснили». «Там мы сказали друг другу теплые слова. А в остальном я не хочу... Это только наше с ней дело, и я не хочу, чтобы все о нем знали», — заявила Загитова.

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Также фигуристка указала на то, что они с Медведевой никогда не были подругами. «Потому что в первую очередь мы были с ней соперницами», — объяснила Загитова.

9 декабря 16-летняя спортсменка заняла второе место в соревнованиях одиночниц в финале Гран-при. Она уступила японке Рики Кихире. Третье место заняла еще одна россиянка Елизавета Туктамышева. Как выяснилось позднее, Загитова выступала с травмой: накануне она повредила ногу, споткнувшись о кабель.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года. Также она побеждала на чемпионате Европы.

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