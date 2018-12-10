Участница конкурса красоты поплатилась за драку из-за поддельных ягодиц

Участницу конкурса красоты Miss BumBum 2018, на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц Бразилии, накажут за драку с победительницей. Об этом сообщает информационный портал Vanguard.

Финал смотра красавиц прошел в начале ноября. После награждения на сцене появилась массажистка Алини Ува (Aline Uva), сорвала ленту победительницы с модели Эллен Сантаны (Ellen Santana) и объявила обладательницей титула Miss BumBum 2018 себя. Она аргументировала свои действия тем, что ее ягодицы настоящие, а у тройки лидеров «попы — чистый силикон».

С тех пор Ува отказывается отдавать ленту и в социальных сетях упорно продолжает позиционировать себя как победительницу состязания. Массажистка утверждает, что из всех 27 конкурсанток только она является обладательницей натуральных форм, хотя всех участниц перед финалом заставляют сделать рентген, чтобы убедиться в отсутствии имплантов.

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Администрация конкурса отправила Уве последнее предупреждение, дала ей пять дней на возвращение наградной ленты и выписала штраф в 30 тысяч долларов (около двух миллионов рублей) за «осквернение имиджа конкурса и нарушение условий контракта». Если Ува откажется выполнить это условие, на нее подадут в суд. Сама массажистка заявляет, что не получала никаких предупреждений, отказывается выполнить требования и называет обвинения ложными.

Конкурс Miss BumBum проводится в Бразилии с 2011 года, в нем участвуют 27 девушек, по одной из каждого штата страны. Условия состязания запрещают участницам прибегать к пластической хирургии, чтобы увеличить ягодицы или изменить их форму. Выйти в финал может только девушка, чей обхват ягодиц составляет как минимум 102 сантиметра.

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