Квартиру Кейт Миддлтон выставили на продажу

В британской столице продаются апартаменты с тремя спальнями, где до свадьбы с герцогом Кембриджским Уильямом проживала Кейт Миддлтон. Об этом пишет Daily Mail.

Квартира, где в свое время также проживала младшая сестра герцогини Пиппа Миддлтон, расположена в престижном лондонском районе Челси. Формально она принадлежит родителям двух сестер — Кэрол и Майклу Миддлтонам. Пара купила апартаменты в 2002 году за 780 тысяч фунтов (по курсу 2002-го — примерно 34 миллиона рублей). Сейчас недвижимость оценена в 1,95 миллиона фунтов (165 миллионов рублей).

Материалы по теме Всплыли Как стать принцессой, если ты бывшая наркоманка, официантка и пловчиха

В квартире три спальни, оформленные в нейтральной цветовой гамме, два санузла, столовая и кухня. Продажей объекта занимаются брокеры компании Knight Frank.

Родители принцессы не комментируют факт вывода апартаментов в продажу, отмечает Daily Mail.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон после свадьбы поселились в Кенсингтонском дворце. Пиппа Миддлтон в 2017 году вышла замуж за мультимиллионера Джеймса Мэттьюза, пара занимает пятиэтажный особняк в центральной части Лондона. Джеймс, брат Пиппы и Кейт, работает и живет в Шотландии.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!