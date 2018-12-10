В Австралии объявили в розыск дерзких похитителей чеснока

В австралийском городе Кокату, штат Виктория, разыскивают злоумышленников, которые похитили экологический чеснок на сумму 15 тысяч австралийских долларов (725 тысяч рублей). Об этом пишет ABC News.

Неизвестные воры выкопали 400 килограммов луковиц, когда до сбора урожая оставалась всего неделя. «Накануне вечером хозяйка фермы услышала собачий лай и выглянула, но ничего не заметила, — рассказывает офицер полиции Кэролин Хилл (Carolyn Hill). — На следующий день она обходила ферму и увидела, что ночью кто-то собрал весь чеснок».

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В полиции сомневаются, что преступление удастся раскрыть без содействия общественности. Хилл призывает бдительных граждан сообщать о людях с большим количеством чеснока, но признает, что луковичное растение могло быть утеряно. «Другой вариант, что луковицы уже снова посадили», — говорит она.

Пострадавшая не намерена сдаваться и обещает в следующем году сажать чеснок с удвоенной энергией. «Несмотря на такое разочарование, я не оставлю мечту стать успешным фермером», — заявила она. В знак поддержки другая ферма, где разводят чеснок, предложила ей семена бесплатно.

В 2016 году сообщалось, что около двухсот тыкв были украдены с семейной фермы Farms View Roadstand в городке Уэйн, штат Нью-Джерси. Пострадавшие утверждали, что ущерб составил от 2,5 до 3 тысяч долларов.

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