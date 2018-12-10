В Арктике захотели создать платные дороги для грузовиков

В 2019 году Госдума рассмотрит законопроект, разрешающий строить на Крайнем Севере платные дороги для грузовиков при отсутствии альтернативного бесплатного проезда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Владимира Пушкарева.

По словам чиновника, сейчас документ проходит все регламентные процедуры, его рассмотрение начнется в январе или феврале следующего года. Он добавил, что поправки в законодательство инициированы «в интересах Ямало-Ненецкого автономного округа и его жителей, где нет моста через реку Пур».

Согласно проекту закона, плата за проезд будет взиматься только с грузового автотранспорта, для легкового автотранспорта, жителей Пуровского, Красноселькупского и других близлежащих районов он будет бесплатным.

Сейчас через Пур можно перебраться по понтонной переправе летом и по автозимнику — зимой. В межсезонье работают баржи и суда на воздушных подушках. Круглогодичного сообщения с большой землей у местных жителей пока нет.

Интенсивность движения по проектируемому мосту, который свяжет южную часть ЯНАО, составит 2,5 тысячи автомобилей в сутки. Его ориентировочная стоимость — 6,9 миллиарда рублей. По оценкам специалистов, строить необходимо в сложных инженерно-геологических условиях, которые учтены в проекте строительства.

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