Грязный воздух застопорил Китай

Из-за плохой экологии Китай ежегодно теряет 10,1 миллиарда долларов, пишет PV Magazine со ссылкой на исследование ETH Zurich. Эту сумму предприятия страны тратят на производство энергии, которую могли бы вырабатывать с помощью солнечных батарей.

Авторы подсчитали, что полная очистка воздуха Китая от вредных выбросов могла бы сильно повысить эффективность солнечных батарей и работающих на них электростанций. К 2040 году они могли бы ежегодно дополнительно производить 85-158 тераватт-час, или до 17 процентов от текущих объемов.

По словам исследователей, Китай был близок к тому, чтобы начать зарабатывать на благоприятной окружающей среде, однако в 2016 году власти свернули программу солнечной электроэнергетики из-за сбоев в сети.

Помимо более эффективного производства энергии, сэкономить удалось бы на освещении, поскольку улицы китайских городов стали бы на 11 процентов светлее, заключают авторы.

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