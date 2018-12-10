Умер прославившийся своими мускулами кенгуру-качок

Ушел из жизни обитатель австралийского заповедника The Kangaroo Sanctuary, рыжий кенгуру Роджер, прославившийся в сети в 2015 году. О смерти Роджера в Facebook сообщили представители заповедника.

«К сожалению, Роджер скончался от старости. Он прожил прекрасную долгую жизнь и был любим миллионами людей по всему миру. Мы всегда будем любить тебя и скучать по тебе, Роджер», — говорится в сообщении.

Роджеру было 12 лет. Как отмечает Mashable, он приобрел широкую известность в 2015 году благодаря фотографии, на которой он выглядел «пугающе мускулистым». На фото он сминал лапами алюминиевое ведро.

Фото опубликовано @ausoutbacknt

Остаток жизни Роджер провел в спокойной обстановке, лишь изредка сражаясь с другими кенгуру. В последнее время он стал менее агрессивным, чем раньше. «Он на пенсии. И мы его очень любим», — писали смотрители зоопарка в Facebook в начале 2018 года.

Отмечается, что рыжие кенгуру могут жить в дикой природе до 22 лет, но средняя продолжительность их жизни в неволе составляет 16,3 года.

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