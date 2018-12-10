Появились подробности гибели 15-летней спортсменки сборной России

Чемпионка России по панкратиону Ирина Рыбникова погибла, разговаривая по мобильному телефону в ванной. Эту информацию подтвердил глава Ангарского отделения Федерации панкратиона Абдулатип Казбеков, слова которого приводит РИА Новости.

По словам Казбекова, 15-летняя девушка принимала ванну и разговаривала по телефону, который стоял на зарядке. «Случайно уронила телефон в воду и погибла от удара током», — рассказал чиновник. Это произошло 8 декабря. Федерация будет рассматривать вопрос о помощи родственникам спортсменки.

О трагедии стало известно на следующий день. Тогда имя девушки не раскрывалось. Предварительной причиной смерти Рыбниковой назывался удар током.

Рыбникова — кандидат в мастера спорта по панкратиону. В 2018 году она выиграла чемпионат России, по его итогам спортсменка попала в национальную сборную.

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