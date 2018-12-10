Помощник депутата Госдумы попался на помощи желающим откосить от армии

Пользователи Twitter обратили внимание на Instagram-аккаунт ustinlive, принадлежащий помощнику депутата Госдумы Устину Ярушину. В шапке профиля он указывает эту должность и партию «Единая Россия», а также рекомендует писать ему в личные сообщения «по вопросу Военного Билета».

Ярушин не уточняет, какому депутату он помогает, но в его профиле нашлось опубликованное в феврале этого года селфи с Владимиром Бурматовым — председателем комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

Депутат Государственной Думы РФ Владимир Бурматов. 🇷🇺 #ЕдинаяРоссия Фото опубликовано @ustinlive

Бурматов, входящий во фракцию «Единой России», представляет в нижней палате парламента Челябинскую область; Ярушин, как следует из некоторых его публикаций, учился и работал в Челябинске.

Фото опубликовано @ustinlive

Фото опубликовано @ustinlive

Владимир Бурматов, помимо законотворческой деятельности по охране окружающей среды, вошел в группу депутатов, которые внесли в Госдуму поправки о зачислении в бюджет Пенсионного фонда России средств, изъятых у коррупционеров. Соответствующий документ был принят нижней палатой парламента в третьем чтении в сентябре текущего года.

Пресс-секретарь Бурматова Алла Ципордей заявила «Ленте.ру», что Ярушин официально никогда не был и не является помощником этого депутата.

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