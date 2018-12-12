Порошенко рассказал об ответе на агрессию России в Керченском проливе

Европейскому Союзу и США следует ввести санкции для остановки строительства газопровода «Северный поток-2» в качестве ответа на агрессивные действия России в районе Керченского пролива. Об этом в интервью американскому телеканалу Fox News заявил президент Украины Петр Порошенко, фрагмент беседы размещен на странице украинского лидера

в Facebook.

«Никто не знает, где [президент России Владимир] Путин завтра решит защищать российские интересы. Возможно, он будет защищать инфраструктуру "Северного потока-2", объясняя это так же, как объяснял незаконный Керченский мост», — указал он.

Порошенко подчеркнул важность единства и солидарности Украины и западных государств. «Мы должны улучшить сотрудничество с НАТО для защиты мира, безопасности, свободы и демократии в регионе. Нам нужен пакет санкций [против России], нам нужно улучшить военное и техническое сотрудничество, включая поставки летального оружия, которое поможет нам защитить нашу страну от возможной большой наземной операции, которую, мы не исключаем, Россия может начать в любой момент», — подчеркнул украинский президент.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве назвали действия украинской стороны провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, арестованы на два месяца.

В Киеве сочли действия Москвы «актом военной агрессии», в ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, было введено военное положение. 30 ноября власти страны ограничили въезд на территорию Украины российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

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