Челябинцы ворвались в мэрию с требованием вывезти детей из города

В Челябинске во Всероссийский день приема граждан, отмечаемый в среду, 12 декабря, около полусотни человек прорвались через турникет на входе в мэрию и пытались попасть в кабинет врио главы города Владимира Елистратова, передает Ura.ru.

Агрессивно настроенных горожан, объединенных движением «Челябинск, дыши!», пригласили в актовый зал, куда к ним пришел Елистратов.

Чиновника встретили аплодисментами, после чего один из лидеров еще одного местного экологического движения «СтопГОК» Василий Московец передал Елистратову список требований, в числе которых — эвакуация детей и беременных женщин на период неблагоприятных метеоусловий.

Из зала вывели горожанку, которая стала размахивать красным флагом.

Елистратов пообещал собравшимся провести еще одну встречу до конца года, после чего они покинули мэрию.

Над городом, по данным агентства, стоит густой смог, из-за чего от жителей поступает много жалоб. Сотрудники областного Минэкологии проводят проверки на предприятиях.

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