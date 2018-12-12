Россия
 
Последние новости
В Назрани полицейский патруль забросали гранатами
Названы преимущества МиГ-35 перед МиГ-29
Захваченный в Керченском проливе украинский моряк озвучил свои требования
Бузова подарила победительнице конкурса подержанный и битый автомобиль
Адвокат Трампа получил три года тюрьмы
Глава оргкомитета ЧМ-2018 перейдет на работу в ВЭБ
Пострадавшие от взрыва в Назрани полицейские скончались
Украинцам запретили читать Донцову
Бургер под названием Huevo Grande сочли оскорбительным
Дважды провалившийся на последних турнирах олимпийский чемпион попал в аварию
Новости партнеров

Челябинцы ворвались в мэрию с требованием вывезти детей из города

Перейти в «Мою Ленту»

В Челябинске во Всероссийский день приема граждан, отмечаемый в среду, 12 декабря, около полусотни человек прорвались через турникет на входе в мэрию и пытались попасть в кабинет врио главы города Владимира Елистратова, передает Ura.ru.

Агрессивно настроенных горожан, объединенных движением «Челябинск, дыши!», пригласили в актовый зал, куда к ним пришел Елистратов.

Чиновника встретили аплодисментами, после чего один из лидеров еще одного местного экологического движения «СтопГОК» Василий Московец передал Елистратову список требований, в числе которых — эвакуация детей и беременных женщин на период неблагоприятных метеоусловий.

Из зала вывели горожанку, которая стала размахивать красным флагом.

Елистратов пообещал собравшимся провести еще одну встречу до конца года, после чего они покинули мэрию.

Над городом, по данным агентства, стоит густой смог, из-за чего от жителей поступает много жалоб. Сотрудники областного Минэкологии проводят проверки на предприятиях.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Челябинцы, атаковавшие мэрию, разошлись по домам. Врио главы города встречали красным флагом и аплодисментами
Саратовская чиновница обвинила в экстремизме недовольных ее работой жителей
Из-за смога в Челябинской области развернули оперативный штаб МЧС
Торговцы закрытого властями рынка ворвались в здание администрации Калуги
Другие материалы рубрики
Россия00:07Сегодня

«Если надо кричать благим матом, значит надо кричать»

В этой Думе были шуты, мошенники и бандиты. Почему она — самая крутая в истории?
13:52Сегодня

На Крымском мосту заметили военную технику

19:51Сегодня

Бедствующий дед из ролика с елочкой попросил помочь с работой

15:2510 декабря

Четверть российских врачей заставили навязывать платные услуги

Россия02:51 9 декабря

«Я понимала, что меня арестуют»

Она чувствовала зло и боролась с ним всю жизнь. Умерла Людмила Алексеева
19:35Сегодня

Депутаты решили оставить нацистскую символику учащимся

19:13Сегодня

Российская бюрократия добралась до ежей

18:52 9 декабря

Российская разведка проникла повсюду

Россия00:07Сегодня
Даше Гвоздевой очень нужна наша помощь

«Малюточка моя, красотулечка!»

Чтобы Даша смогла встретить свой первый Новый год, ей нужна наша помощь
19:11Сегодня

Россиянина задержали за чтение Конституции

17:11Сегодня

Следователи предостерегли ходящих по тонкому льду россиян

18:15Сегодня

Назван размер новой ежемесячной выплаты российским ветеранам

Россия
«Если надо кричать благим матом, значит надо кричать»
В этой Думе были шуты, мошенники и бандиты. Почему она — самая крутая в истории?
«Я понимала, что меня арестуют»
Она чувствовала зло и боролась с ним всю жизнь. Умерла Людмила Алексеева
Даше Гвоздевой очень нужна наша помощь«Малюточка моя, красотулечка!»
Чтобы Даша смогла встретить свой первый Новый год, ей нужна наша помощь
«Ни о чем разговор, братан. Можно еще 20 лет тележить»
Рэперы пришли в Госдуму пояснить за власть, зашквары и рэп. Потом встали и ушли
Не читал, но осуждаю
25 лет россияне живут по Конституции. Помните, о чем она?
Бедствующий дед из ролика с елочкой попросил помочь с работой
Депутаты решили оставить нацистскую символику учащимся
Все материалы
Мир
Петр Порошенко«Запад не контролирует Украину»
Американский эксперт о Порошенко, Донбассе и истинном отношении США к Киеву
Мэй отреагировала на планы сместить ее с поста
Украину назвали лидером по объему европейских инвестиций
Эрдоган объявил о новой военной операции в Сирии
Французы вдохновили поляков на протест в желтых жилетах
Украина на уме
Европа попыталась договориться хоть о чем-нибудь. Но ничего не вышло
«Это уличная война»
 
Все материалы
Бывший СССР
Медвежья угроза
Русские фильмы и сказки напугали прибалтов кремлевской пропагандой
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Взяли власть
В Армении прошли выборы. Сторонники Пашиняна победили с разгромным счетом
Украина рассердила США
Захваченный украинский моряк добился отключения ненавистного «Русского радио»
Подравшихся из-за выборов грузинских депутатов сняли на видео
Порошенко рассказал об ответе на агрессию России в Керченском проливе
Все материалы
Экономика
Черная мечта
Россияне хотят жить хорошо на деньги от нефти. Аляска делает это уже 40 лет
«Не буди лихо, пока оно тихо»
Экологические налоги и меры по улучшению климата вызывают протест во всем мире
Развитие Северного Кавказа признали безуспешным
В Москве обсудили вопросы формирования общих ценностей для бизнеса
Китайцы превратили тараканов в доходный бизнес
Обвал рубля спасет российскую экономику
Запад начал давить на Норвегию из-за помощи России
Все материалы
Силовые структуры
Лицо под граммом
Держателя российского общака взяли с кокаином. Кому уйдут воровские миллионы?
Покровители «Черкизона»
Полицейские годами отмазывали хозяев главного рынка России. И брали миллионы
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Главбух Минобрнауки России прочистила чакры и потеряла миллион
В России появились 33 новых генерала
В России осудили серийных охотников за пиццей
Россиянин вышел на улицу и дважды попал под обстрел
Все материалы
Наука и техника
Красный спутник
Китай начинает осваивать Луну с помощью России. Почему это пугает США?
Добрые друзья
Чем занимались британские солдаты, пока русские убивали русских
Иосиф Сталин, 1918 г.«Эльцины завопят, что башкиры режут христиан!»
Какая затея Сталина могла расколоть Россию
Названы преимущества МиГ-35 перед МиГ-29
МиГ-35 вертикально взлетел на форсаже
Российские корабельные двигатели получились дороже украинских
Обнаружены загадочные древние могилы
Все материалы
Спорт
«Лучше один раз увидеть, настолько он хорош»
Он уехал из дома и стал звездой. Теперь ему 18 лет, и он стоит 90 миллионов
Туктамышеву госпитализировали
Дважды провалившийся на последних турнирах олимпийский чемпион попал в аварию
«Спартак» представил будущее без Глушакова
Футболиста «Спартака» поймали на контрабанде
Обвиненный в связи с 14-летней олимпийский чемпион избежал наказания
«У меня что-то щелкнуло»
Загитова — больше не лучшая в мире. Ее обошла бывшая юниорка
Все материалы
Культура
Nocow«Идет сильный откат назад на большой скорости»
Музыкант Nocow о запретах в России, клубной культуре и равнодушии к наркотикам
Выставка «Пикассо &amp; Хохлова» в ГМИИ имени ПушкинаЖенщины парижской богемы
Они встречались, страдали и расставались. Истории их любви теперь изучают толпы
«Трупы выбрасывали. Вьюги их заметут»
Девять кругов лагерного ада Александра Солженицына
Украинцам запретили читать Донцову
Мединский предложил снять фильм о Нюрнбергском процессе
В постере к фильму про ежа Соника разглядели сексуальный подтекст
Вдова Караченцова объяснила возгласы «Гип-гип ура!» на его поминках
Все материалы
Интернет и СМИ
Сквозь пыль
Тишина, смерть и боль на лучших снимках года
Мать придумала сыну необычное имя и опозорилась
«Яндекс.Карты» случайно рассекретил иностранные военные объекты
На PornHub появились поддерживающие ролики с объятиями и поцелуями
Видео с исполнением «Калинки» во время протестов во Франции оказалось фейком
Стали известны предпочтения россиян в порно
«Уважаемый, я вызываю уголовную полицию!»
Малахов вверг телевидение в кромешный ад. Россияне отказываются это терпеть
Все материалы
Ценности
Гошу Рубчинского обвинили в домогательствах к подростку
Как развивается самый громкий скандал в мире русской моды
«Я начал показывать свою жуткую сторону»
Дима Билан о дырявых брюках, лысине и русском мате
Хозяева витрин
Они воровали одежду из магазинов. Теперь им подражает весь мир
Объявлена модель года
Названы самые стильные люди года
Valentino выпустил спортивные костюмы специально для Москвы
Пермским школьникам навязали новые запреты
Все материалы
Путешествия
Минута славы
Сибирь — это не только холод и медведи. Почему туда поедут тысячи туристов?
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
Подземное царство
Что на самом деле нужно смотреть в Турции
В московском аэропорту поставят алкорамки
Дым в самолете вызвал панику и заставил пассажиров повыпрыгивать из лайнера
Обманувший российских туристов оператор приостановил свою деятельность
Амстердам захотели оставить без проституток
Все материалы
Из жизни
«Хорошо, что они никогда не вырастут»
Взрослые женщины одержимы пугающе реальными куклами и тратят на них состояния
Отдых строгого режима
У них так много работы, что они прячутся в тюрьме. И платят за это
«О, у вас же президент Путин! Он очень классный!»
История россиянки о жизни в Китае
Киты-убийцы заинтересовались похожей на тюленя пловчихой
Женщина спасла ребенка от мчащейся на них фуры
«Скользкая» дыра в туалете для гомосексуалов породила споры в Австралии
История из книги помогла американцу выиграть тысячи долларов
Все материалы
Цвет настроения
Длительный тест Citroen C3 Aircross: первые впечатления от жизни с французом
Гоночный лимузин
Как тяжелый и роскошный седан Bentley Turbo R стал самым необычным гоночным автомобилем
Все правильно сделали
Как BMW X5 остается собой, если в нем нет ничего прежнего?
Корпорация монстров
Самые чудные автомобили самой странной гоночной серии мира — 24 часа Ле Мона
Появились изображения нового Volkswagen Passat
Volkswagen больше 10 лет незаконно продавал предсерийные автомобили
Опубликована фотография серийной Toyota Supra нового поколения
Все материалы
Дом
Бумажные кварталы
Российские застройщики вовсю торгуют несуществующим жильем. Кому это выгодно?
Люблинский литейно-механический заводЗона отчуждения
Как выглядит и чем живет худший район Москвы
Золото партии
Квартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?
В Москве построят копию самого известного здания Гауди
Колдунья расплатилась за ЖКХ магическими книгами
Названы главные страхи владельцев элитного жилья
Названа стоимость аренды квартир в Москве на Новый год
Все материалы