Украинские раскольники не поделили церковь и устроили драку на глазах у верующих

Священники и верующие устроили драку в церкви села Винятинцы Тернопольской области Украины. Стычка произошла за право проводить богослужение между представителями Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), сообщает издание «20 минут».

Протоиерей Иоанн Бойко, который относится к УАПЦ, вел службу в местном храме. В это время внутрь попытался войти представитель УПЦ КП архиепископ Тихон, чтобы зачитать указ о запрете службы Бойко. Верующие перекрыли Тихону вход в храм, однако священнослужителю удалось туда попасть и начать читать документ. После этого завязалась драка с участием обоих священников и верующих.

В результате Иоанн получил сотрясение головного мозга и сломал несколько ребер. Представитель УАПЦ обратился с заявлением в полицию.

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