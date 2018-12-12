Губернатор Подмосковья подарил школе искусств елочные игрушки

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подарил учащимся школы искусств имени Чайковского в Клину красные елочные игрушки с надписью «Зима в Подмосковье», передает в среду, 12 декабря, корреспондент «Ленты.ру».

Школу Воробьев посетил в рамках рабочего визита в Клин. «Мы хотим, чтобы в Подмосковье приезжало много разных гостей. Я привез вам шары, давайте повесим их на елку. Всем здоровья и успехов! Больше улыбок и песен! Спасибо за теплый прием», — сказал он.

После губернатор раздал ребятам красные шары с надписью «Зима в Подмосковье». Затем дети в русских народных костюмах спели песни и устроили хоровод вокруг трехметровой елки.

Ранее в среду Воробьев посетил крупнейшее профессиональное образовательное учреждение региона «Подмосковье». В ходе общения со студентам и преподавателями Воробьев заявил о намерении модернизировать все подмосковные техникумы. По его словам, учебными заведения должны соответствовать современным стандартам. Он также выразил надежду, что со временем увеличиться число компаний, сотрудничающих с местными колледжами.