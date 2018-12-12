Французы вдохновили поляков на протест в желтых жилетах

Польские фермеры, одетые во флуоресцентные желтые жилеты, заблокировали одну из крупнейших трасс страны неподалеку от Варшавы в знак протеста против аграрной политики государства. Об этом сообщает RMF24.

Они требуют у властей повлиять на ситуацию с африканской чумой свиней, преследующей скот в стране, и выплатить им компенсацию за животных, которых из-за угрозы болезни пришлось убить или продать. Кроме того, они недовольны поддержкой сельского хозяйства в странах, конкурирующих с Польшей в этой отрасли, и требуют изменить условия импорта продуктов.

К протестующим уже приезжал министр сельского хозяйства страны Ян Ардановский, но они требуют, чтобы к месту акции приехал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, которому они хотят лично передать свои требования.

Из-за несогласованной акции на трассе А2 образовалась пробка длиной в несколько километров. Фермеры заявляют, что готовы продолжать блокировать дорогу, пока власти не прислушаются к их требованиям.

Желтые жилеты cтали символом протеста после массовых народных волнений во Франции. Там с середины октября продолжаются беспорядки — они начались из-за планов правительства повысить тарифы на топливо, поэтому протестующие выходили на улицы в светоотражающих жилетах, как у водителей. 10 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в стране чрезвычайное положение.

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