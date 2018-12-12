Выгнавшие детей в туалет на мороз чиновники придумали себе оправдание

Учащиеся школы в поселке Вознесенка Красноярского края не смогли воспользоваться биотуалетами, потому что их якобы закрыла дежурная, чтобы в здании не было зловония во время встречи местных депутатов с населением. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил руководитель управления образования Абанского района Виктор Арискин.

«Технический работник, который обслуживал эти кабинки, посчитал, наверное, проявить лишнюю бдительность, чтобы запаха не было. Возможно, кому-то во время мероприятия захотелось в туалет сходить. Технический работник понял, ну это же не дети...» — сказал Арискин. Он заверил, что в обычное время школьники свободно пользуются туалетами.

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В министерстве образования края РИА Новости озвучили другую версию, согласно которой кабинки закрыли временно, для замены раствора.

Ранее руководство школы подтвердило информацию о том, что детям запрещено ходить в кабинки по распоряжению районной администрации. «В администрации сказали, что дети живут в деревне и должны уже привыкнуть к морозу. Сейчас у нас минус 12 градусов [на улице], а до этого было минус 45», — говорила завуч.

О недоступных для школьников туалетах 11 декабря рассказал депутат краевого парламента Илья Зайцев. По его словам, кабинки в здание, где раньше не было санузлов, привезли лишь для отчетности: их сфотографировали, обмотали скотчем и поставили в коридор, а учащимся запретили ими пользоваться. В подтверждение этого Зайцев опубликовал соответствующие фото.

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