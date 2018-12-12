Россиянин вышел на улицу и дважды попал под обстрел

Житель Санкт-Петербурга вышел покурить и дважды попал под обстрел из травматического оружия. Об этом в среду, 12 декабря, сообщает Regnum.

По данным издания, полицию на место происшествия вызвала местная жительница, которая заметила четверых налетчиков, вооруженных дубинками и травматическим оружием. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов обнаружили раненого в ногу 34-летнего мужчину.

По словам потерпевшего, когда он вышел на улицу, мимо проехал автомобиль марки Daewoo Nexia, откуда неизвестные налетчики произвели в его сторону несколько выстрелов, а затем, развернувшись на машине, открыли повторный огонь и скрылись с места преступления.

В региональном главке МВД отметили, что в настоящий момент полиция проводит проверку. Предприняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к инциденту.

В ноябре 2017 года сообщалось, что суд вынес приговор двоим жителям Иркутской области, убившим мужчину и женщину во время стрельбы по машинам на автодороге «Вилюй». Мужчины осуждены на 14 и 23 года заключения в колонии строгого режима.

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