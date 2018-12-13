Народный целитель устал есть человечину и сдался полиции

В Южноафриканской Республике двух мужчин осудили на пожизненный срок за убийство, сообщает The Guardian. Их также обвиняли в каннибализме.

Народный целитель Нино Мбата и его подельник Лунгисани Магубани признаны виновными в убийстве Зенеле Хлатшвайо. Мбату арестовали после того, он сам явился в полицейский участок. Он принес с собой пакет с человеческими останками и заявил, что «устал есть человечину».

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Сначала полиция отказалась верить, что в пакете настоящие руки и ноги, однако мужчина привел их к себе домой, где стражи порядка нашли остальные части тела убитого.

Всего по делу было арестовано семь человек. В день вынесения приговора местные жители собрались у здания суда в знак протеста из-за «варварского убийства».

В законе республики нет уголовной статьи, предусматривающем наказание непосредственно за каннибализм. Однако расчленение тела и хранение человеческих останков считаются уголовным деянием.

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