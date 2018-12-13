Подмосковье вышло на самообеспечение овощами защищенного грунта

Подмосковье в этом году достигло стопроцентной самообеспеченности овощами защищенного грунта, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует корреспондент Ленты.ру в четверг, 13 декабря.

«Всего было произведено 60 тысяч тонн таких овощей, что почти вдвое больше прошлогодних показателей», — сказал Разин. Он добавил, что под эти цели было введено более 52 гектаров земли.

Министр также рассказал, что несмотря на засушливую погоду удалось собрать около 350 тысяч тонн картофеля. По словам Разина, положительно на результатах сказалось использование системы мелиорации.

Муниципалитетами-лидерами по производству картофеля стали городские округа Дмитровский, Коломенский, Озеры, Луховицы, Ступино.

В середине октября Андрей Разин заявил, что регион полностью обеспечивает себя томатами и огурцами, при этом еще четыре года назад большая часть овощей была привозной. Он отметил, что улучшение показателей наблюдается после активного строительства тепличных комплексов.