Китайским девочкам пообещали гангрену за секс

В китайской провинции Чжэцзян в детском лагере детям от пяти до 18 лет рассказывали, что женщины, меняющие половых партнеров, будут страдать от гангрены, гнить изнутри, а их конечности придется ампутировать. Об этом сообщает South China Morning Post.

На тайно снятых записях видно, как детей учат почтению к родителям, а девочек призывают следовать традиционному женскому предназначению. По словам учителей, «мужчины — это небо, а женщины — земля, женщинам нужно знать свое место и делать то, что положено». Другой преподаватель утверждал, что уважение к родителям излечило его от лихорадки и рака. Воспитанников также заставляли публично раскаиваться в неуважении к родителям.

Материалы по теме «Ударил муж — терпи» Небритые подмышки, фабрики секса и папа Конфуций: тайная жизнь китаянок

Как сообщает газета, детям показывали видео, на котором плачущая женщина рассказывает о том, что она одевалась в модную и вызывающую одежду, и это стало приглашением к тому, чтобы ее унизили и изнасиловали. «Эти капли спермы как яд (...) Я боюсь, что мое тело сгниет, будет вонять и болеть, а потом мне ампутируют ноги», — говорит она.

Девочкам также внушали, что если их бьет или ругает муж, они не должны отвечать на оскорбления и ни в коем случае не должны подавать на развод.

Правительство города Вэньчжоу, в котором располагался лагерь, 10 декабря приказало немедленно закрыть учреждение.

В ноябре миллиардер и владелец образовательных центров Юй Миньхун вызвал недовольство китайцев, обвинив женщин в том, что общество деградирует.

В феврале стало известно о существовании в стране «школ морали» для женщин. Там их учили угождать и прислуживать мужьям.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!



