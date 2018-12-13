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Рождественский джемпер превратили в сумку

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Итальянская компания-производитель аксессуаров Coccinelle представила лимитированную версию своей сумки в честь Christmas Jumper Day — «Дня рождественского джемпера». Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в четверг, 13 декабря.

Модель из натуральной кожи выпущена в трех цветах: красном, зеленом и синем. Узор на них напоминает жаккардовый орнамент традиционного джемпера, который принято надевать в предрождественские дни в Великобритании и некоторых других западных странах. В 2016 году международная организация Save the Children запустила кампанию Christmas Jumper Day (отмечается 14 декабря). Собранные при ее проведении деньги идут на помощь детям. Средства от продажи сумки-«джемпера» Coccinelle также будут направлены в фонд этой компании.

Кроме того, в зимнем сезоне марка Coccinelle представила утепленную версию своих моделей-бестселлеров B14 и Carousel с деталями из овчины. Лаконичная модель “B14” с прямыми очертаниями названа в честь дизайнера (инициал B) и года создания (2014). Сумка-«седло» Carousel в стиле бохо, напоминающем о 1970-х, когда был основан бренд, сшита из замши цвета охры и белой овчины. Фурнитура сумки позолоченная. К ней прилагаются два ремня (кожаный и текстильный).

Международная организация Save the Children основана Эглантайной Джебб и ее сестрой Дороти Бакстон в 1919 году в Великобритании. Занимается защитой прав детей по всему миру, а также оказанием помощи детям во время стихийных бедствий и военных конфликтов. Организация ежегодно публикует рейтинг Mothers' Index Rankings: интегральная оценка положения матерей и детей в разных странах.

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