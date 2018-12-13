Полет российских Ту-160 над Карибским морем показали на видео

Минобороны России / YouTube

Минобороны России опубликовало видео, снятое во время полета российских стратегических ракетоносцев Ту-160 над акваторией Карибского моря. Ролик доступен на канале ведомства в YouTube.

На видео, снятом из кабины самолета, можно увидеть пилотов и приборную панель, а также море и береговую линию. Кроме того, запечатлен процесс посадки ракетоносца в венесуэльском международном аэропорту Майкетия.

Летчики преодолели более 10 тысяч километров, общее время полета составило чуть менее десяти часов. Как отметили в Минобороны, на некоторых этапах маршрута российские Ту-160 работали совместно с истребителями Су-30 и F-16 Национальной боливарианской военной авиации. В частности, они отработали взаимодействие при выполнении полетных заданий.

10 декабря из России в Венесуэлу прибыли два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военный транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 российских воздушно-космических сил. Отмечалось, что перелет осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Позднее госсекретарь США Майк Помпео назвал случившееся «разбазариванием государственных средств».

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла Ту-160 является самым крупным, мощным и тяжелым боевым сверхзвуковым самолетом в мире.

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