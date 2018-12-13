Селян выпроводят из домов на время пуска с Восточного

Жителям нескольких сел в Приамурье рекомендовали покинуть свои дома на время запуска с космодрома Восточный. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона.

Губернатор Амурской области уточнил, что повышенные меры безопасности решено ввести в Шимановском, Зейском и Тындинском районах. В первую очередь это коснется жителей сел, расположенных по трассе полета ракеты-носителя, а также работников золотодобывающих предприятий Зейского и Тындинского районов. Они расположены в районе падения отделяющихся частей ракеты.

«Руководство Шимановского проведет опрос населения Чагояна, Кухтерина Луга и Ураловки, по итогам которого составит список желающих покинуть села на время запуска ракеты», — добавили в правительстве.

Запуск «Союза-2.1а» с космодрома намечен на 27 декабря. Ракета выведет на орбиту российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций, уточняет РИА Новости.

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