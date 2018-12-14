Шнуров рассказал о заработанном в Мариинском театре миллионе

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на информацию в СМИ о том, что он за год заработал более миллиона рублей в Мариинском театре. Музыкант опубликовал стихотворение на эту тему в своем Instagram-аккаунте.

В посте певец возмущается, что в театр пускают негодяя, алкаша и матерщинника «с такою рожей». Он также задается вопросом о том, как человек со взглядом типичного жулья заработал такие «деньжищи». В конце произведения Шнуров с удивлением осознает, что речь идет о нем самом.

Вас там чего, совсем накрыло?

Зовите срочно понятых!

Кто допустил свиное рыло,

В святая, так сказать, святых?

Пишу на нервах, плохо аж.

Как в театр и с такою рожей?

Он матерщинник и алкаш,

Пускать не далее прихожей.

Он негодяй, каких не сыщешь,

И взгляд типичного жулья.

Как получил он те деньжищи?

О господи, так это ж я...

13 декабря источник из окружения «Ленинграда» рассказал, что жена Шнурова Ольга Абрамова предложила урезать зарплаты участникам коллектива, а также уволить некоторых музыкантов. Гитарист группы Дмитрий Гугучкин позднее заявил, что ничего не знает про новые финансовые полномочия Абрамовой.

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