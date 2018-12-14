Бразильского медиума обвинили в домогательствах во время спиритических сеансов

Прокуратура бразильского штата Гояс запросила арест известного бразильского медиума из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Globo.

Четверо прокуроров запросили предварительное заключение для Жоао Тейксейры де Фариа, известного как Жоао де Деус (в переводе «Джон от Бога»), поскольку опасаются, что его нахождение на свободе может быть угрозой для пострадавших и помешать следствию. Они также считают, что жертв мужчины может стать больше.

Первые сообщения о сексуальном насилии появились после телевизионной программы несколько дней назад. С тех пор заявления о домогательствах власти получили от более чем 200 женщин. В настоящее время оперативная группа в Гоясе заслушала показания лишь 78 из них.

По рассказам пострадавших, они приезжали в район Абадиания за духовной помощью, однако на месте во время сеанса их заводили в отдельное помещение, где целитель совершал с ними различные действия сексуального характера. По словам одной из пострадавших — брокера по недвижимости из Сан-Паулу, — мужчина завел ее в ванную, закрыл глаза, спросил, есть ли у нее вера, а затем начал мастурбировать ее рукой.

Сам Жоао де Деус отрицает свою вину и утверждает, что сможет доказать свою невиновность. В окружении медиума считают, что всех женщин обучили говорить о нем неправду, чтобы разрушить его репутацию.

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