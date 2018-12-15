Россию заподозрили в несерьезном отношении к ДРСМД

Россия не настроена серьезно на сохранение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), так как не признает за собой нарушения документа. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гарретт Маркис, передает РИА Новости.

По его словам, в случае, если бы Россия была заинтересована в спасении договора, она бы предприняла шаги к уничтожению своих крылатых ракет, пусковых установок и поддерживающего оборудования, которые нарушают ДРСМД.

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«После пяти лет переговоров в отсутствие свидетельства того, что российские лидеры готовы признать нарушения, мы не можем заключить, что Россия настроена серьезно», – добавил Маркис.

В октябре президент США Дональд Трамп впервые заявил о намерении выйти из ДРСМД. 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео официально обвинил Россию в несоблюдении договора. Он заявил, что Вашингтон приостановит действие договора, а затем начнет процедуру по выходу из него в том случае, если Москва не вернется к установленным условиям соглашения в течение 60 дней.

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