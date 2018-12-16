Сборная России разгромила Финляндию и победила на домашнем этапе Евротура

Сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Финляндии в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в воскресенье, 16 декабря, на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 5:0. В составе российской команды отличились Кирилл Капризов, Василий Токранов, Никита Нестеров, Владислав Гавриков и Михаил Григоренко.

Российские хоккеисты стали победителями Кубка Первого канала. Россияне одержали три победы на турнире. Сначала они в серии буллитов обыграли шведов (3:2), затем разгромили чехов (7:2) и нанесли поражение финнам. Таким образом, подопечные Ильи Воробьева выиграли второй этап Еврохоккейтура подряд.

Кубок Первого канала с 1996 года является этапом Еврохоккейтура. Он проводится Федерацией хоккея России.

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