В США сравнили российский Ил-112В с украинским Ан-140

Фото: Пресс-служба Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина / РИА Новости

Российский (Ил-112В) и украинский (Ан-140) легкие военно-транспортные самолеты «кажутся практически идентичными по конструкции, но имеют небольшие отличия в технических характеристиках», пишет The National Interest.

Американский журнал отмечает, что российский самолет отличают большие размеры и на 38 процентов более энергоэффективный двигатель. Украинская машина, в свою очередь, развивает на 75 километров в час большую максимальную скорость полета (575 километров в час).

Издание также отмечает, что первый Ил-112В оказался перетяжеленным, однако вторая машина должна стать более легкой.

В декабре источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе заявил, что второй опытный образец Ил-112В отправлен на испытания в Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ).

В том же месяце главный конструктор «Ил» Николай Таликов сообщил, что получившемуся чрезмерно тяжелым первому Ил-112 уменьшат массу.

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В ноябре на Воронежском авиационном заводе выкатили первый произведенный в России легкий транспортный самолет Ил-112. Машина получила заводской номер 01-01.

Серийное производство Ил-112 является одной из приоритетных задач государственной программы перевооружения ВС России. Выкатка машины из цеха окончательной сборки — последний этап перед прохождением госиспытаний. Первая установочная партия для военно-транспортной авиации ВКС оценивается в 35-37 машин. Ил-112, способный принять до 44 пассажиров или до пяти тонн груза, создается на замену украинским Ан-24 и Ан-26.

Первый Ан-140 полетел в сентябре 1997 года. Всего произведено 36 таких самолетов.

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