Наука и техника
 
Последние новости
Кремль прокомментировал возможность назначения Путина главой нового государства
Подчиненные обвиненного в изнасиловании дознавательницы избавились от «порчи»
Суд отказался прощать драчливую модель Киру Майер
Стало известно о значительном улучшении состояния Шумахера
Украинские военные обкатали «Бук» и попали на видео
Барбоссу из «Пиратов Карибского моря» обвинили в эксгибиционизме и вуайеризме
Генерал почистил пистолет и случайно убил себя
Календари с Путиным побили рекорды продаж в Японии
Запад испугался С-300В4 в Сирии
«Хозяина» ЧВК Вагнера заметили на встрече с лидерами вооруженных группировок ЦАР
Новости партнеров

В США сравнили российский Ил-112В с украинским Ан-140

Перейти в «Мою Ленту»

Российский (Ил-112В) и украинский (Ан-140) легкие военно-транспортные самолеты «кажутся практически идентичными по конструкции, но имеют небольшие отличия в технических характеристиках», пишет The National Interest.

Американский журнал отмечает, что российский самолет отличают большие размеры и на 38 процентов более энергоэффективный двигатель. Украинская машина, в свою очередь, развивает на 75 километров в час большую максимальную скорость полета (575 километров в час).

Издание также отмечает, что первый Ил-112В оказался перетяжеленным, однако вторая машина должна стать более легкой.

В декабре источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе заявил, что второй опытный образец Ил-112В отправлен на испытания в Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ).

В том же месяце главный конструктор «Ил» Николай Таликов сообщил, что получившемуся чрезмерно тяжелым первому Ил-112 уменьшат массу.

В ноябре на Воронежском авиационном заводе выкатили первый произведенный в России легкий транспортный самолет Ил-112. Машина получила заводской номер 01-01.

Серийное производство Ил-112 является одной из приоритетных задач государственной программы перевооружения ВС России. Выкатка машины из цеха окончательной сборки — последний этап перед прохождением госиспытаний. Первая установочная партия для военно-транспортной авиации ВКС оценивается в 35-37 машин. Ил-112, способный принять до 44 пассажиров или до пяти тонн груза, создается на замену украинским Ан-24 и Ан-26.

Первый Ан-140 полетел в сентябре 1997 года. Всего произведено 36 таких самолетов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Forget Stealth Fighters: Russia's Military Modernization Gets Down to the Basics
МС-21 и Sukhoi Superjet 100 получат «революционные уши»
Перетяжеленный Ил-112В полегчает
Россия выкатила замену Ан-24 и Ан-26
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0416 декабря

Пристегните шары

Государственные перевороты, климатическое оружие и турбо-коровы: Just Cause 4
03:1516 декабря

Американскому флоту предрекли фиаско в случае войны с Россией

15:52Сегодня

Запад испугался С-300В4 в Сирии

10:44Сегодня

Охота Су-34 на Су-35 попала на видео

Наука и техника00:0712 декабря

Красный спутник

Китай начинает осваивать Луну с помощью России. Почему это пугает США?
03:5613 декабря

Подсчитаны расходы на российскую сверхтяжелую ракету для освоения Луны

14:21Сегодня

Россия понизила эффективность американской ПРО в Европе

00:16Сегодня

Мощнейший в мире БТР выпустил ракеты

Наука и техникаПартнерский материал

Сезонное нападение

Как спастись от гриппа?
00:2122 ноября

Супероружие России получило код НАТО

07:05Сегодня

Найден способ построить машину времени

19:5116 декабря

Рогозин пообещал космонавтам полеты на МКС быстрее рейса Москва — Брюссель

Россия
«Все у нас хорошо, но дальше так жить нельзя»
Сочная отбивная, макарошки и *** без соли — главные цитаты 2018 года
«Рождение внука он отметил запоем»
Как взять на работу мужчину и не облажаться? Отвечает владелица бизнеса
«Слишком много расизма и нет денег»
Они приехали в Россию из Африки. И теперь чувствуют себя людьми второго сорта
«Конкретная ненависть к конкретному человеку»
Почему российские подростки убивают себя и других
Устроившего смертельное ДТП родственника Кадырова попросили не наказывать
Администрация одного из райнов Нижнего Новгорода поздравила граждан с ошибками
Волки затероризировали жителей Свердловской области
Все материалы
Мир
Солдаты Европы
Евросоюзу нужна своя армия. Потеснит ли она НАТО?
«Хозяина» ЧВК Вагнера заметили на встрече с лидерами вооруженных группировок ЦАР
Генерал почистил пистолет и случайно убил себя
Северная Корея обвинила США в провокационных безобразиях и интриганской шумихе
Турция заявила о безуспешных попытках США помешать ей в Сирии
«Человека убивали за неправильную считалочку»
От Чечни до Украины: он прошел все войны бывшего СССР и готов о них рассказать
«Выслать всех к чертовой матери»
 
Все материалы
Бывший СССР
Маленькая революционная страна
Армяне прогнали старую власть и выбрали новую. Но остались с прежними проблемами
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Медвежья угроза
Русские фильмы и сказки напугали прибалтов кремлевской пропагандой
Объяснено присутствие сотрудников СБУ на захваченных ФСБ украинских катерах
Украинские военные обкатали «Бук» и попали на видео
Порошенко обвинили в подготовке провокации под Новый год
Белоруссия сменит внешнюю политику из-за России
Все материалы
Экономика
Высокое напряжение
Этот рынок создал Илон Маск. Теперь ради миллиардов его теснят конкуренты
«Газпром нефть» создала мобильное приложение для онлайн-оплаты топлива
Райффайзенбанк потерял миллионы из-за санкций против России
Американцы сделали ставку на рубль
Названы условия приезда российских олигархов в Давос
Компания «Респект» предотвратила появление 200 тысяч обманутых дольщиков
Казахстан обошел Россию в рейтинге благополучия
Все материалы
Силовые структуры
Вор в короне
Он стал криминальным боссом России. Но за методы 90-х его посадили надолго
«Ты что, мразь, жив еще?»
Сотрудники ФСБ годами держали в страхе нефтяную столицу России
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Российские тюремщики отчитались о несуществующих комнатах для больных зеков
Поднятие росгвардейца на руки оценили в 20 тысяч рублей
Криминальный авторитет Мошок сбежал из российской психбольницы
Российская пенсионерка прикинулась продюсером ради обмана музыкантов
Все материалы
Наука и техника
Пристегните шары
Государственные перевороты, климатическое оружие и турбо-коровы: Just Cause 4
Красный спутник
Китай начинает осваивать Луну с помощью России. Почему это пугает США?
Остановите Землю!
Осьминоги под экстази, скрещивание овцы с человеком и другие дикие открытия года
В США сравнили российский Ил-112В с украинским Ан-140
Запад испугался С-300В4 в Сирии
Охота Су-34 на Су-35 попала на видео
Россия понизила эффективность американской ПРО в Европе
Все материалы
Спорт
Екатерина Юрлова-ПерхтРусские отстрелялись
Ночные рейды, российские победы и вечный допинг. Сезон биатлона стартовал бодро
Стало известно о значительном улучшении состояния Шумахера
«Зенит» и «Краснодар» узнали соперников по плей-офф Лиги Европы
Определились пары участников 1/8 финала Лиги чемпионов
Черчесов объяснил предпочтение бразильца лучшему бомбардиру страны
Тренер Макгрегора признал превосходство Нурмагомедова
Аршавин вспомнил о полезности Кокорина и Мамаева для общества
Все материалы
Культура
Ну и ню
Обнаженное тело на снимках Хельмута Ньютона и Дэвида Линча
Кто обитает на дне океана
Кино недели: «Аквамен», спин-офф «Трансформеров» и угнетенные крестьяне
«Говорят, у нас настоящая война»
Певица ZAZ — о протестах во Франции, бардаке и желании менять мир
Жаловавшемуся Путину на Cirque du Soleil Запашному отказали в тепличных условиях
Барбоссу из «Пиратов Карибского моря» обвинили в эксгибиционизме и вуайеризме
Нажаловавшемуся Путину на Cirque du Soleil Запашному предложили проверить факты
Заключенный под арест Кирилл Серебренников стал человеком года
Все материалы
Интернет и СМИ
«Меня могут застрелить»
Дети калечат родителей, девушки оголяются перед геймерами. Все ради этой игры
Главред «Эха Москвы» назвал Киселева «вонючей мразью»
Известного блогера задержали из-за окровавленной девушки в багажнике
«Уважаемый, я вызываю уголовную полицию!»
Малахов вверг телевидение в кромешный ад. Россияне отказываются это терпеть
Сопротивляйся!
Весь год люди бились за выживание. Повезло не всем
Раскрыто число любителей порно среди россиян
Киселев обесценил заслуги признанной Time человеком года россиянки
Все материалы
Ценности
Цари горы
Дворцы над облаками и «половина богатства мира». Как жили Далай-ламы
Гошу Рубчинского обвинили в домогательствах к подростку
Как развивается самый громкий скандал в мире русской моды
«Тяжело даже моргать»
Москвичка не ела десять дней. Как ей удалось выжить?
Кейт Миддлтон за рулем автомобиля поразила фанатку
Раскрыта любимая поза Меган Маркл для фотографий
Телефонную книгу Сталина продали за три миллиона рублей
Маска «ядерная бомба» с лицом Ким Чен Ына всполошила корейцев
Все материалы
Путешествия
«Борются все, как могут»
Безработица, пьянство, депрессия: чем живет самый грустный город Европы
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
«Казалось, она зайдет в мою комнату с ножом»
Россиянка съездила в Англию и столкнулась с яростью деревенских британцев
Пензенский аэропорт вознамерились назвать в честь любимого писателя Путина
Европеец попался на краже в арабской стране и сел в тюрьму
Испанец поехал на Колыму и замерз
Обнаружено самое счастливое место на планете
Все материалы
Из жизни
Красота и джаз
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и чем она живет
Смертельно больной мужчина устроил помолвку с любимой на больничной койке
Календари с Путиным побили рекорды продаж в Японии
Отдых строгого режима
У них так много работы, что они прячутся в тюрьме. И платят за это
Страдание машин
Секс-роботы хотят захватить мир, но их никто не ждет
Определена победительница «Мисс Вселенная»
Привычка нюхать грязные носки довела китайца до реанимации
Все материалы
Саммит большой двадцатки
Дизайн от белоруса, странная «приборка», хитрые амортизаторы и блокировка дифференциала
Лучшие двигатели года
Пикапы против электромобилей — неожиданные итоги конкурса 2018 года
Необычные Роллс-Ройсы
Как бы выглядел Роллс-Ройс пикап, минивэн, хетчбэк или Бэтмобиль?
«Выходите с поднятыми руками!»
Почему нельзя покупать сыну в качестве первой машины списанный полицейский автомобиль
Женщина-водитель попыталась заправить «Теслу» бензином
Кроссовер Seat Ateca подготовили для тяжелого бездорожья
Toyota продаст камуфляж новой «Супры» как упаковочную бумагу для подарков
Все материалы
Дом
«У нас все при квартирах, а рожи злые»
Москвич не живет в одном месте дольше трех месяцев. И он счастлив
Золото партии
Квартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?
Заброшенная церковь в Ярославской областиПустые места
Безлюдные деревни, скелеты церквей и русская разруха как произведения искусства
Названы новостройки Москвы с самыми большими новогодними скидками
Московским СИЗО нашли оригинальное применение
Квартиру за 20 тысяч рублей в месяц признали самой дешевой в Москве
Названы лучшие для жизни города России
Все материалы