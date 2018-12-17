Полиция арестовала порезавшего немок в Нюрнберге мужчину

Немецкая полиция задержала мужчину, подозреваемого в трех нападениях с ножом на женщин в Нюрнберге 13 декабря. Об этом сообщает Berliner Morgenpost.

Задержанному 38 лет, ранее он был судим за 18 различных преступлений, в том числе за изнасилование. Когда он попался полицейским, у него с собой был нож. На оружии и на одежде подозреваемого обнаружили образцы ДНК женщин, подвергшихся нападению.

Разыскать злоумышленника удалось благодаря другому правонарушению — незадолго до первого нападения он пытался украсть из магазина нож для сыра.

Подозреваемый родился в немецком регионе Тюрингия и не имеет постоянной регистрации — официально последним местом его проживания является Берлин. По словам представителей полиции, следователи исключают террористический мотив в его действиях. Установлено, что нападавший не был лично знаком ни с одной из жертв.

Вечером 13 декабря три женщины подверглись нападению мужчины с ножом в одном и том же районе баварского Нюрнберга. Они получили серьезные ранения, но были вовремя госпитализированы и прооперированы. В настоящий момент их жизни ничего не угрожает.

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