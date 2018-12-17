В Туркмении прислушались к просьбе президента и стали массово выписывать штрафы

Сотрудники налоговой службы и службы дорожного надзора полиции Туркмении начали массово выписывать штрафы после требования развивать экономику государства, выдвинутого на правительственном совещании президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщает «Радио Азатлык».

Ведомства стали искать поводы для денежных взысканий. «Руководителям регионов были даны указания, чтобы они любыми способами наполняли бюджеты своих велаятов (областей — прим. «Ленты.ру»). А они ничего другого не придумали, кроме как начать выписывать разного рода штрафы», — рассказал корреспондент издания.

Как сообщил источник в правительстве, сотрудники служб получили соответствующее распоряжение и стали в большом количестве и безо всяких причин выписывать штрафы гражданам.

4 декабря на совещании кабмина президент Туркмении призвал обеспечить экономике страны высокий темп роста и трудиться «ответственно и результативно».

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Отмечается, что аналогичное распоряжение поступало также и в 2017 году. «В прошлом году велаятам сказали "выживайте как можете". Ашхабад не хочет выделять денежные средства велаятам», — уточнил корреспондент. В результате количество наложенных на водителей, предприятия и частных предпринимателей штрафов значительно возросло.

В декабре парламент Туркмении принял государственный бюджет страны на 2019 год, который составил на 12 миллиардов манатов меньше, чем бюджет за предыдущий период.

В октябре сообщалось, что туркменские полицейские начали штрафовать жителей регионов, закупающихся продуктами в государственных магазинах в столице республики Ашхабаде. Стражи порядка заявляли, что это запрещено, и требовали выплатить штраф. Никаких официальных постановлений или приказов о запрете они не предъявляли, а также не выдавали квитанций после уплаты взысканий.

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