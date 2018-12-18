Воробьев рассказал о благоустройстве подъездов и дворов

Более шести тысяч дворов и 67 тысяч подъездов привели в порядок в Подмосковье с начала действия соответствующей региональной программы, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 18 декабря.

«Мы активно ведем работу в течение продолжительного времени, четыре года, поэтапно развиваем три направления — ремонт дворов, подъездов и капитальный ремонт многоквартирных домов», — сказал Воробьев.

Глава региона отметил масштабность этого проекта. По его словам, власти вовлекают в процесс обсуждения элементов капремонта местных жителей. Он уточнил, что процент проголосовавших на портале «Добродел» увеличился на 50–60 процентов.

Ранее Воробьев высоко оценил благоустроенность подмосковных парков. Он заверил, что модернизации общественных пространств будет продолжена. Глава региона также призвал власти муниципалитетов провялить инициативу при решении этих вопросов.

Каждый год в Московской области благоустраивается не менее 10 процентов от инвентаризованных муниципалитетами дворов. Кроме того, регион одним из перых в РФ организовал общественное голосование жителей за включение дворовых территорий в план благоустройства.